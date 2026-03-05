Un Posto al Sole anticipazioni 6 marzo | Alberto rimane solo con Anna e l' attrazione cresce

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Alberto si trova a restare solo con Anna, con cui cresce l'attrazione tra i due. La scena si svolge nel contesto della soap partenopea, senza altri dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti. La puntata si concentra su questa dinamica tra i protagonisti.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La puntata che conclude la settimana sarà carica di tensione: Alberto infatti, visibilmente attratto da Anna, rimarrà solo con lei. L'avvocato resisterà, oppure cederà tradendo la fiducia di Gianluca? È quello che succederà nell' episodio di venerdì 6 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv, in cui si va delineando sempre più un triangolo composto da Anna, padre e figlio. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

