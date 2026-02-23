Gli Usa | Domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema

La decisione della Corte suprema negli Stati Uniti ha causato l’annullamento dei dazi imposti dal governo, che saranno sospesi da domani. La sentenza ha riconosciuto che le tariffe adottate rappresentano un’azione illegale, portando a un’inevitabile revisione delle politiche commerciali. Il provvedimento avviene in un momento di tensione tra le nazioni, con impatti diretti sulle aziende coinvolte nel commercio internazionale. La sospensione dei dazi coinvolge settori strategici e apre nuovi scenari di negoziazione.

Stop ai dazi a partire da domani, dopo la pronuncia della Corte suprema Usa, che ha dichiarato illegittime le tariffe volute dal presidente Trump. Fa sapere l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere, la U.S. Customs and Border Protection che l'ordine esecutivo riguarda solo i dazi Ieepa e non riguarda altri dazi. Intanto l'Ue annuncia lo stop all'intesa sui dazi: il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange ha fatto sapere ieri che proporrà al team negoziale di sospendere i lavori. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere stamane che ritiene "fondamentale che l'Unione si presenti unita". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema: dichiarati illegali. Borse in rialzo dopo la decisioneLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi imposti da Donald Trump, con una maggioranza di sei giudici contro tre.

Usa, da domani stop a riscossione daziL'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere sospende la riscossione dei dazi a partire da domani, a causa di un cambiamento nelle politiche commerciali.

Usa, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha dichiarato che interromperà alle ore 00:01 locali di martedì (le ... altoadige.it

Dazi, l'Ue verso stop intesa con gli Usa. «Condizioni dell'accordo sono cambiate». E Lagarde chiede chiarezzaL'Ue verso lo stop all'intesa sui dazi. Il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange ... msn.com

Bernd Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi: domani 'proporrò al team negoziale del Parlamento europeo di sospendere i lavori, le condizioni sono cambiate' #ANSA - facebook.com facebook

Dazi, Lange (Ue): «Domani chiedo lo stop ai lavori fino a che non avremo chiarezza dagli Usa. Nessuno riesci più a capirci qualcosa» x.com