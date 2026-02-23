Usa avanti sui nuovi dazi | E niente rimborsi per gli esportatori Il ministro Urso dà la colpa alla Corte suprema | Ci ha svantaggiati
Il ministro Urso attribuisce alla Corte suprema la responsabilità dei nuovi dazi, che eliminano i rimborsi per gli esportatori italiani. La causa risiede nella decisione giudiziaria di bocciare l’uso dell’International Emergency Economic Powers Act, spingendo il governo a adottare la sezione 122 del Trade Act. Questa modifica permette di mantenere le tariffe esistenti senza rimborsi, ma limita anche le possibilità di intervento per gli esportatori italiani. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni commerciali tra le parti.
Gli accordi commerciali siglati finora dall’amministrazione Trump restano in vigore. In aggiunta, la Casa Bianca intende mantenere il quadro delle tariffe già stabilite limitandosi a cambiare base giuridica: non più l’ International Emergency economic powers act, bocciato dalla Corte Suprema, ma la sezione 122 del Trade Act, che autorizza l’introduzione di dazi fino al 15% per 150 giorni in caso di ampi squilibri della bilancia dei pagamenti. Nessuna intenzione di concedere rimborsi alle aziende esportatrici straniere. Sono questi i punti fermi emersi lunedì dalla riunione dei ministri del Commercio del G7 a Bruxelles, a cui ha partecipato anche il rappresentante Usa al Commercio Jamieson Lee Greer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
