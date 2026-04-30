La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge sulla retribuzione minima approvata in Toscana, sospendendo così una delle principali iniziative promosse dall’amministrazione regionale guidata dal presidente. La decisione interrompe il percorso di una misura portata avanti dal governo locale, che aveva suscitato diverse discussioni pubbliche. La sospensione riguarda l’intera normativa, che era considerata un punto di riferimento per il settore politico regionale.

Il Pd toscano riceve una doccia fredda dalla Consulta sul salario minimo, misura bandiera dell’amministrazione Giani. Con la sentenza numero 60, depositata giovedì, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2025. La norma prevedeva l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. Toscana, sul salario minimo aveva aveva ragione il governo ad impugnare la legge. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schiaffo alla Toscana: la Consulta cancella la legge sul salario minimo, misura bandiera di Giani

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