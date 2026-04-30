La consigliera di Parità Brandiferri | Tre denunce in un anno | il lavoro femminile a Chieti resta nel silenzio

In provincia di Chieti, il lavoro femminile rimane caratterizzato da differenze significative rispetto a quello maschile. Secondo i dati disponibili, circa la metà delle donne occupate in zona, rispetto a quasi l’80% degli uomini. Nell’ultimo anno sono state presentate tre denunce riguardanti questioni legate al lavoro femminile, mentre la consigliera di Parità ha evidenziato come questi temi spesso rimangano inascoltati.

In provincia di Chieti il lavoro femminile continua a presentare divari evidenti e strutturali, in linea con la situazione regionale: oggi lavora circa una donna su due, mentre tra gli uomini si arriva a quasi otto su dieci. Il tasso di occupazione femminile si attesta intorno al 50,7% e il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: L’8 marzo nel ricordo di Aurora Lotti, prima consigliera di Predappio. "Si è battuta per la parità"

Roma: rafforzata certificazione parita’ di genere, Gualtieri “valorizziamo lavoro femminile”Roma Capitale consolida il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nel contrasto a discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ultimi giorni per la consegna del rapporto sulla parità nelle aziende pubbliche e private; Un’azienda del Chietino premiata per affidabilità e qualità ai Credit reputation awards 2026.

Mozione consigliere territoriali di parità. M5S: La rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità va rafforzataNota delle consigliere del M5S Maria La Ghezza (Capogruppo), Annagrazia Angolano e Rosa Barone. Abbiamo fortemente criticato a tutti i livelli lo schema di decreto legge con cui il Governo sopprimeva ... brindisilibera.it

Consiglio regionale, sì alla mozione per non abolire le consigliere territoriali di paritàApprovata a maggioranza, con 26 voti a favore, la mozione, a prima firma Loredana Capone e sottoscritta da molti consiglieri di maggioranza, che chiede alla ... corrieresalentino.it

Ultimi giorni per la consegna del rapporto sulla parità nelle aziende pubbliche e private L'appello della consigliera Brandiferri - facebook.com facebook