Roma | rafforzata certificazione parita’ di genere Gualtieri valorizziamo lavoro femminile

Roma ha rafforzato la certificazione di parità di genere con l’obiettivo di valorizzare il lavoro femminile e contrastare discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro. L’amministrazione comunale ha dichiarato di voler consolidare questo impegno, evidenziando l’importanza di promuovere un ambiente lavorativo più equo e inclusivo. Questo passo si inserisce in un’azione più ampia di tutela dei diritti delle donne all’interno della città.

Roma Capitale consolida il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nel contrasto a discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro. L’ente certificatore Rina ha riconosciuto, attraverso il rapporto di audit notificato il 15 aprile, il mantenimento della conformità del sistema di gestione secondo la UniPdr 125 del 2022, che rappresenta lo standard di riferimento per la certificazione della parità di genere all’interno delle organizzazioni. Questo risultato non solo conferma la validità del sistema, ma evidenzia anche un avanzamento concreto: il punteggio è passato da 75 a 77, segnalando una crescita misurabile del sistema e un rafforzamento degli strumenti adottati.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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