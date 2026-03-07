L’8 marzo nel ricordo di Aurora Lotti prima consigliera di Predappio Si è battuta per la parità

L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, ricordando Aurora Lotti, la prima consigliera di Predappio, che si è battuta per la parità. Quest'anno, la ricorrenza coincide con l'80° anniversario dell'introduzione del voto a suffragio universale in Italia. La data richiama l'impegno di molte donne e il progresso raggiunto nel diritto di voto.

Nel marzo 1946 entrò nel consiglio comunale a 23 anni. Il ricordo di Predappio Futura in occasione della Giornata internazionale della donna La Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo anticipa di qualche giorno l'80° anniversario della prima elezione in cui, in Italia, il voto fu a suffragio universale. Anche alle donne veniva riconosciuto un basilare diritto democratico che era stato fino ad allora negato. Nel mese di marzo del 1946 si svolsero le tornate per la composizione dei consigli comunali. Le cittadine e i cittadini di Predappio furono chiamati alle urne il 31 marzo e dallo spoglio risultò eletta la prima donna: Aurora Lotti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

