Bruxelles, il governo spagnolo si prepara a prendere misure più severe contro le piattaforme social. Pedro Sánchez ha annunciato un giro di vite, puntando a controllare meglio i contenuti e limitare le ingerenze degli oligarchi delle Big Tech. La mossa arriva dopo mesi di silenzio da parte della Commissione europea, che non ha ancora trovato una soluzione efficace contro le potenze di Elon Musk e compagnia.

Bruxelles. La decisione di Pedro Sánchez di lanciarsi contro le piattaforme social può avere ragioni di politica interna, ma è soprattutto la conseguenza dell’inazione della Commissione di fronte alla sfida posta da Elon Musk e dagli altri oligarchi delle Big Tech. Scegliendo di non utilizzare il bastone del Digital services act (Dsa) per non irritare Donald Trump, Ursula von der Leyen incoraggia la moltiplicazione delle iniziative nazionali unilaterali. La vittima è il mercato unico dell’Ue. Le Big Tech sarebbero ben felici di sguazzare in 27 regolazioni diverse. “La mancanza di applicazione delle norme porta alla frammentazione del mercato unico digitale e a un’enorme incertezza giuridica che andranno a vantaggio delle grandi aziende tecnologiche e scoraggerà gli operatori europei”, spiega al Foglio l’europarlamentare dei Verdi, Alexandra Geese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Digital Sánchez act: la stretta della Spagna contro i social e l'inazione di von der Leyen

