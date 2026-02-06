La Commissione europea | TikTok crea dipendenza viola il Digital services act La piattaforma | Privo di fondamento

La Commissione europea ha messo sotto accusa TikTok, accusando la piattaforma di creare dipendenza e di violare il Digital Services Act. La Commissione ha analizzato come funziona il social network, che si basa su video brevi, e ha concluso che il suo design può portare gli utenti a passare troppo tempo sulla piattaforma. TikTok invece respinge le accuse, definendole senza fondamento.

Il design di TikTok genera dipendenza, quindi viola il Digital Services Act. E’ questa la conclusione preliminare a cui è giunta la Commissione Europea, dopo aver esaminato il funzionamento del social network, basato su video brevi, della cinese ByteDance. Le caratteristiche sotto accusa sono alcune delle sue funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e il suo sistema di raccomandazione, basato sulle preferenze personali. La Commissione ha dichiarato che TikTok non ha valutato adeguatamente come queste funzionalità possano danneggiare il benessere “fisico e mentale” degli utenti, in particolar modo di minori e adulti vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Commissione europea: “TikTok crea dipendenza, viola il Digital services act”. La piattaforma: “Privo di fondamento” Approfondimenti su TikTok Commissione “TikTok crea dipendenza”, Commissione europea dura: rischio multa milionaria #TikTok-Commissione europea || La Commissione europea ha deciso di mettere sotto accusa TikTok, accusando il social di aver violato il Digital Services Act. La Ue contro TikTok: “Il design crea dipendenza”. La replica del social: “Falso e senza fondamento” Bruxelles si prepara a affrontare TikTok. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su TikTok Commissione Argomenti discussi: La destra polacca vuole uscire dall’Unione europea usando giovani donne create con l’IA; TikTok collabora con l’indagine UE sulle elezioni rumene, afferma il portavoce; TikTok accusata di violare le regole UE per le funzionalità addictive dell'app; Apple Ads e Maps esclusi dal DMA: per la Commissione Ue non sono gatekeeper. L’Unione Europea contro TikTok: Il suo design crea dipendenza, corregga o rischio multaLa Commissione Europea ha rilevato, in via preliminare, che TikTok ha violato il Digital Services Act per il suo design che crea dipendenza. Ciò include ... lapresse.it TikTok, la Commissione europea accusa la piattaforma di creare dipendenza negli utentiL’Ue chiede la modifica della struttura di base, disabilitando le principali caratteristiche che creano dipendenza come lo «scorrimento infinito» e attuando efficaci «interruzioni temporali dello sche ... italiaoggi.it In vista della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, che sarà celebrata martedì 10 febbraio facebook La Commissione europea festeggia i 20 anni di eTwinning pubblicando una guida operativa sull'educazione alla cittadinanza. Il volume contiene 24 progetti replicabili, dall'infanzia alle superiori, con attività pratiche come petizioni ambientali e simulaz… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.