Il 23 aprile 2026, la piattaforma di streaming musicale ha festeggiato i suoi venti anni di attività, decidendo di rendere omaggio ai dati di ascolto accumulati nel tempo. In questa occasione è stata pubblicata una classifica dei venti artisti più ascoltati di sempre, che ha attirato l’attenzione degli utenti online. La lista ha suscitato sorprese e discussioni tra gli appassionati di musica, portando alla luce alcuni nomi noti e altre scoperte inaspettate.

Il 23 aprile 2026 Spotify ha spento venti candeline e, per celebrare questo traguardo, ha deciso di fare i conti con la storia. Non una storia qualsiasi, ma quella che ha rivoluzionato per sempre il nostro rapporto con la musica. Dall’acquisto meditato di pochi CD selezionati alla disponibilità istantanea di un catalogo pressoché infinito. Da un ascolto verticale, album dopo album, alla fruizione frammentata in playlist e modalità shuffle. La musica è diventata liquida, onnipresente, sempre a portata di tap. E in questi vent’anni di streaming, due nomi hanno dominato più di tutti gli altri: Taylor Swift e Bad Bunny. La piattaforma ha diffuso le classifiche ufficiali degli artisti, album e brani più ascoltati di sempre, incoronando la cantautrice statunitense e l’artista portoricano come i sovrani indiscussi di questa nuova era musicale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La classifica dei 20 artisti più ascoltati di sempre sorprende il web: ecco chi c’è al primo posto

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