Il sito Unesco più visitato d’Italia non è il Colosseo | la classifica 2025 Chi si piazza al primo posto

Secondo i dati disponibili per il 2025, il sito UNESCO più visitato in Italia non è il Colosseo, come molti potrebbero supporre. La classifica mostra che un’altra attrazione si distingue per numero di visitatori, attirando ogni anno un pubblico considerevole. La sua posizione in cima alla lista conferma la sua popolarità tra i turisti nazionali e internazionali, consolidando il suo ruolo come uno dei principali punti di interesse nel Paese.

Vi siete mai chiesti qual è il sito Unesco più visitato d’Italia? La risposta sembra essere quasi scontata e non può che andare verso uno dei grandi simboli della Capitale e dell’intero nostro Paese. Tuttavia, la classifica 2025 rivela numeri del tutto differenti e anche il fatto che in cima all’elenco non c’è di certo l’anfiteatro romano. Ma allora qual è il sito Unesco più visitato d’Italia? Qual è il sito patrimonio Unesco più visitato d’Italia?. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al primo posto della classifica dei siti patrimonio Unesco del nostro Paese non c’è il Colosseo, bensì il Parco Archeologico di Pompei, che supera stabilmente i 4 milioni di ingressi annui.🔗 Leggi su Funweek.it

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