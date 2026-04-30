La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé

A Manfredonia si tiene un incontro dedicato alla consapevolezza di sé, intitolato “L’evoluzione interiore dell’uomo”. L’evento si svolge presso l’Auditorium “C.” e si concentra su strumenti e metodi per conoscere meglio se stessi. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire il tema della crescita personale e si svolge in una cornice dedicata alla formazione e alla riflessione.

“L’EVOLUZIONE INTERIORE DELL’UOMO” Strumenti e Metodi per la Conoscenza di Sé, presso l’Auditorium “C. Serricchio”- Palazzo Celestini, Corso Manfredi, 22. Domenica 10 Maggio 2026, alle ore 18.00, con ingresso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé Notizie correlate Salute e benessere: un incontro al Brn Village di Forlimpopoli sul tema della prevenzioneContinuano al Brn Restaurant & Bike Café le serate dedicate al benessere e alla cura della persona intitolate “SerateSalute”, in compagnia della... Incontro con la giudice tutelare Chiara Franzon sul tema dell’amministrazione di sostegnoIl Giudice Tutelare è la figura a cui sono affidate le funzioni in materia di tutela della persona, tra cui sovrintendere tutto ciò che riguarda... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fattore ZERO (più). Manfredonia, la città che ha smesso di contàre; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Città Di Fasano; respIRA chiude la sua programmazione al Dalla di Manfredonia.; Job Day Manfredonia: imprese, candidati e futuro si incontrano in città. BANDA MANFREDONIA La Banda Città di Manfredonia è musica non critica. La mia solidarietà personale al maestro Giovanni EspostoLa Banda Città di Manfredonia è musica non critica. La mia solidarietà personale al maestro Giovanni Esposto ... statoquotidiano.it BANDA QUERELA Manfredonia, polemica su Bella Ciao. La banda querela: Offeso pubblicamente il DirettoreDato mandato ad un legale per querelare chi ha offeso pubblicamente il Direttore della nostra Banda con un insulto degno di chi l’ha scritto ... statoquotidiano.it “La Banda Città di Manfredonia è musica non critica”. La mia solidarietà personale al maestro Giovanni Esposto - facebook.com facebook