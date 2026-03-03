Una platea per le associazioni L’Omni adesso si apre al territorio

L’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate ha concluso la fase di sperimentazione e ora sarà utilizzato anche dalle associazioni del territorio. La struttura, che prima ospitava eventi scolastici, si apre alle realtà locali per attività e incontri. Questa decisione riguarda l’accesso e la gestione degli spazi, senza modifiche agli accordi già stabiliti.

Fine della sperimentazione, l'auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate apre alle associazioni. I gruppi potranno affittarlo alle tariffe stabilite dal Comune per i propri eventi. Una facoltà concessa dalla Provincia, proprietaria della struttura. Sul sito dell'Amministrazione sono disponibili i moduli, le linee guida con il dettaglio dei costi che servono a coprire le spese di gestione, le norme di sicurezza, il piano di emergenza e di evacuazione. Ai gruppi l'onere di verificare la disponibilità dello spazio, e sbrigare tutte le pratiche, dalla domanda al sopralluogo. "Un ulteriore passo avanti per fornire alle nostre...