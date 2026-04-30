Torre del Lago capitale delle scuole di danza fino al 21 giugno per la sesta edizione del " Festival della Danza Città di Viareggio " e le " International Ballet Master Classes ". All’Auditorium Caruso si ritroveranno le ventuno scuole viareggine che contano centinaia di praticanti. Per un comune come Viareggio, si tratta di un numero di associazioni coreutiche che non ha uguali in Italia. Lo conferma il primo ballerino Andrea Volpintesta al suo quinto anno di direzione artistica. "Le Ibmc 2026 si confermano una porta d’accesso privilegiata al professionismo. Durante le Master Classes, si tengono le selezioni per l’accesso diretto al corso di formazione e perfezionamento di Danza classica e contemporanea 2026- 27 dell’ Accademia Pucciniana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La capitale della danza. Ecco il Città di Viareggio

Notizie correlate

Capitale della Cultura 2028: il 18 marzo la proclamazione ufficiale. Ecco le città in garaIl 18 marzo il Ministro Alessandro Giuli proclamerà la Capitale italiana della Cultura 2028, premiando una delle dieci città finaliste L'articolo .

Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finalisteLe date sono quelle del 26 e 27 febbraio, quando nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma si avvicenderanno le audizioni delle dieci...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La capitale della danza. Ecco il Città di Viareggio; Viareggio Capitale Internazionale della Danza: al via la VI Edizione del Festival e delle IBMC 2026; Tag Archives: Hannah Kidd; Oltre il Sipario arriva a Genova: il 26 aprile la danza contemporanea incontra i nuovi talenti.

La capitale della danza. Ecco il Città di ViareggioFino al 21 giugno di scena la grande rassegna con protagoniste le stelle mondiali, il prestigioso Premio Carla Fracci e anche il talento delle scuole del territorio . lanazione.it

Festival della Danza, tutto pronto per la VI edizioneTorna dal 27 aprile al 21 giugno il Festival della Danza Città di Viareggio. La manifestazione promossa dal Comune di Viareggio è giunta alla sua la VI Edizione e si terrà in concomitanza con l’Intern ... noitv.it

Il Via al 6ª edizione Festival della Danza Città di Viareggio - facebook.com facebook