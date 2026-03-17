Capitale della Cultura 2028 | il 18 marzo la proclamazione ufficiale Ecco le città in gara

Il 18 marzo il Ministro Alessandro Giuli annuncerà quale tra le dieci città finaliste sarà la Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione si terrà in una cerimonia ufficiale, durante la quale verrà annunciato il nome della località che riceverà il riconoscimento. Le città in corsa sono state selezionate tra diverse proposte presentate dalle amministrazioni comunali. La decisione finale sarà comunicata pubblicamente in quella data.

Il 18 marzo il Ministro Alessandro Giuli proclamerà la Capitale italiana della Cultura 2028, premiando una delle dieci città finaliste L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo la proclamazione ufficialeTempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia ufficiale di... Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finalisteLe date sono quelle del 26 e 27 febbraio, quando nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma si avvicenderanno le audizioni delle dieci... “Capitale della Cultura 2028”, l’attesa di conoscere le dieci finaliste Approfondimenti e contenuti su Capitale della Cultura Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo; Sarzana candidata ligure a Capitale della Cultura 2028; Catania si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028; Il Museo per Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. Capitale Italiana della Cultura 2028: domani il verdetto del ministero per la candidatura di CataniaCatania col fiato sospeso per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028: domani mattina il verdetto del ministro Giuli. Il dossier Catania Continua, sostenuto da Parmitano e Fiorello, punta ... cataniaoggi.it Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo proclamata la vincitrice: Massa e Colle Val d’Elsa le candidate toscaneIn palio un contributo di un milione di euro per attuare il programma culturale. Massa presenta una candidatura dal titolo suggestivo La luna e la pietra, mentre Colle28 è un progetto per un nuovo m ... intoscana.it Meraviglie d'Italia. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. ABRUZZO L’Aquila, Capitale italiana della cultura per il 2026, proclamata per il suo progetto di rinascita, resilienza e innovazione culturale che coinvolge l’intero territorio. @matteo_ciommi - facebook.com facebook L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ospiterà una nuova tappa di Inside Out, il progetto globale di JR che trasforma i ritratti dei cittadini in una grande opera d'arte pubblica x.com