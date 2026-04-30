La Calabria è una cosa seria… forse | risate assicurate al Cineteatro Odeon con Santo Palumbo

Il 9 maggio alle ore 21, al Cineteatro Odeon, si terrà lo spettacolo di Santo Palumbo intitolato “La Calabria è una cosa seria… forse”. L’evento segue le emozioni dell’opera e promette di far ridere il pubblico con un coinvolgente momento di comicità. L’appuntamento si inserisce nel programma della stagione teatrale e vedrà l’attore calabrese sul palco del teatro cittadino.

Dopo le emozioni dell’opera è il momento di ridere. E ridere forte. Santo Palumbo il 9 maggio alle ore 21 porterà sul palco del Cineteatro Odeon “La Calabria è una cosa seria. forse”. Uno spettacolo che gioca con i nostri difetti, le nostre abitudini, le contraddizioni di questa terra che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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