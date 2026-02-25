In vacanza con Carlo & Giorgio risate assicurate al Teatro Marconi di Abano

Con la primavera alle porte, è già tempo di pensare alle prossime vacanze estive. Il periodo più atteso dell’anno, un rito che si ripete con i suoi preparativi, gli aneddoti, i ricordi, e – talvolta – anche le delusioni, è ora diventato uno spettacolo teatrale. Grazie a Carlo & Giorgio, il duo comico che ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera, attesi venerdì 6 marzo sul palco del Cinema Teatro Marconi di Abano Terme (inizio ore 21; prevendite sul circuito Vivaticket, punti vendita e online; info 3332573806), ennesima tappa di un lungo tour nei teatri del Veneto. Uno spettacolo, “In vacanza con Carlo & Giorgio” che vi coinvolgerà fin dalle prime battute regalandovi una serata di risate e spensieratezza. «Dalla scelta del luogo ai preparativi, fino alla ricerca dei compagni di viaggio – spiegano i due comici, Carlo d’Alpaos e Giorgio Pustetto – la vacanza è un rito, con tempi e modi che sono gli stessi per i padovani, i bellunesi o i vicentini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche:

"In Vacanza con Carlo & Giorgio": risate assicurate a San Donà di Piave

Al Ferrari di Camposampiero va in scena "In vacanza con Carlo & Giorgio"

Temi più discussi: In Vacanza con Carlo & Giorgio: risate assicurate a San Donà di Piave; Dove sono Beatrice ed Eugenie dopo l’arresto di papà Andrea? Silenzi e vacanze interrotte, il ruolo di ‘zio Carlo’ e l’addio alla vita royal; Carlo Aymonino: l'architetto che ha trasformato il vivere urbano; Elegante in completo nero con collana nera, camicia con gli ultimi bottoni sbottonati e giacca scintillante, Can Yaman è entrato sulle note di Sandokan all’Ariston, co-conduttore della prima serata. Dopo aver scherzato sulla sua abbronzatura, Carlo Conti e L.

Melissa Satta festeggia 40 anni: la vacanza romantica con Carlo Gussalli BerettaQ uarant’anni compiuti lo scorso 7 febbraio, Melissa Satta ha fatto una doppia festa per questa ricorrenza così importante: prima una vacanza e poi un party con gli amici di sempre. I festeggiamenti ... iodonna.it

Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta in vacanza alle Maldive/ Romantica fuga d’amore per la coppiaMelissa Satta vola alle Maldive qualche giorno prima del suo compleanno, al suo fianco il fidanzato Carlo Beretta: la fuga d'amore della coppia Melissa Satta e Carlo Beretta, vacanza di coppia alle ... ilsussidiario.net

Prossimo spettacolo dialettale per il ciclo “Ègnet al Marconi” LIÙ E LEONÈSSE venerdì 27 febbraio ore 20:45 Teatro Marconi Con Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli Grazie al duo Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli, una serata che si preannuncia - facebook.com facebook