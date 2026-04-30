La bufala delle 147 bottiglie rubate dai giornalisti durante l’attentato a Trump

Negli ultimi giorni si discute sui social di un episodio avvenuto durante l’evacuazione di un hotel di Washington lo scorso 25 aprile, in seguito a una sparatoria. Secondo alcune ricostruzioni, durante il caos alcuni giornalisti avrebbero preso diverse bottiglie di vino pregiato. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa versione dei fatti, che circola principalmente online senza fonti verificabili.

Circola sui social la narrazione secondo cui, durante l’evacuazione per la sparatoria all’hotel Hilton di Washington dello scorso 25 aprile, i giornalisti presenti avrebbero approfittato del caos per rubare decine di bottiglie di vino pregiato. La notizia è falsa. Infatti, il post originale è opera di un autore di contenuti satirici che ha ammesso la finzione del racconto. Per chi ha fretta. Un post virale sostiene che siano state sottratte 147 bottiglie di Pinot Nero da 76 dollari l’una durante l’evacuazione della cena dei corrispondenti (WHCD).. L’autore del post, Peter Girnus, si è spacciato per un produttore dell’evento, ma non ricopre alcun incarico nella White House Correspondents’ Association.🔗 Leggi su Open.online

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