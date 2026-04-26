Chi è Cole Tomas Allen l'uomo arrestato per l'attentato a Trump durante la cena con i giornalisti

Un uomo è stato arrestato ieri sera all’hotel Hilton di Washington dopo aver sparato durante il gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Le forze dell’ordine hanno identificato il sospetto come Cole Tomas Allen. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’incidente. La polizia ha preso in custodia l’uomo e sta indagando sulle circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sul movente o sulle eventuali accuse.

L'uomo fermato dalle forze dell'ordine dopo aver sparato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, nella serata di ieri all'hotel Hilton di Washington, è stato identificato come Cole Tomas Allen. 31 anni, residente a Torrance, Los Angeles, da Linkedin risulta laureato in ingegneria, insegnante part-time e sviluppatore di videogiochi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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