L’ambasciatrice ucraina negli Usa non ha rubato le bottiglie di vino durante l’attentato a Trump

Un video diffuso sui social media mostra una donna, identificata come l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, mentre si trova tra i presenti durante gli eventi successivi al tentato attentato contro l’ex presidente. Nel video si vede la donna avvicinarsi a tavoli con bottiglie di champagne e vino, ma non ci sono prove che abbia sottratto oggetti o compiuto azioni illecite. Nessuna conferma ufficiale ha collegato la sua presenza a comportamenti scorretti o furti.

Circola sui social un video che accusa Olga Stefanishyna, ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, di aver rubato bottiglie di champagne e vino dai tavoli durante la confusione seguita al tentato assassinio di Donald Trump a Washington. La narrazione, alimentata da canali pro-russi, è falsa e molto semplice da verificare a prima vista. Per chi ha fretta. Un video mostra una donna bionda prendere due bottiglie dai tavoli durante il gala della stampa a Washington, dopo l’attacco a Trump.. Account pro-russi hanno “identificato” la donna come l’ambasciatrice ucraina Olga Stefanishyna.. Il confronto tra le immagini del video e le foto ufficiali dimostra che l’ambasciatrice indossava un completo grigio con pantaloni, mentre la donna nel video indossa un abito nero.🔗 Leggi su Open.online

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