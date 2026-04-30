La bufala dell’astronauta Reid Wiseman convertito al cristianesimo dopo la missione Artemis II

Circolano voci secondo cui Reid Wiseman, comandante della missione Artemis II, avrebbe compiuto una conversione religiosa dopo il suo rientro dalla missione. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme da parte del protagonista o delle fonti ufficiali che attestino questa presunta trasformazione religiosa. La notizia è stata diffusa senza evidenza concreta e non risulta supportata da dichiarazioni dirette o documenti ufficiali.

Il comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, non ha annunciato alcuna conversione al cristianesimo. Alcune condivisioni virali su Facebook gli attribuiscono un virgolettato in cui dichiarerebbe che «non c’è altra spiegazione» per ciò che ha visto sulla Luna, citando un pianto davanti alla croce una volta tornato a Terra. In realtà, si tratta di una manipolazione di una sua risposta durante una conferenza stampa, dove Wiseman ha anzi ribadito di non essere una persona religiosa. Per chi ha fretta:. Circolano post sui social che sostengono la conversione dell’astronauta Reid Wiseman dall’ateismo al cristianesimo.. La fonte citata è una conferenza stampa dopo il rientro della missione Artemis II.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Artemis II: un cratere lunare brilla per l’amore di Reid WisemanL’equipaggio della missione Artemis II ha scelto di dedicare un cratere lunare a Carroll Taylor Wiseman, moglie scomparsa del comandante Reid Wiseman. Artemis II, ora un cratere della Luna è per Carroll: l’omaggio alla moglie del comandante Reid WisemanDurante il sorvolo della Luna, l’equipaggio della missione Artemis ha proposto di dedicare un cratere a Carroll Wiseman, la moglie del comandante...