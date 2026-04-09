Artemis II ora un cratere della Luna è per Carroll | l'omaggio alla moglie del comandante Reid Wiseman
Durante il sorvolo della Luna, i membri dell’equipaggio della missione Artemis hanno deciso di dedicare un cratere alla moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa nel 2020. La proposta è stata approvata e il cratere è stato chiamato Artemis II. La decisione si inserisce nelle attività di commemorazione durante la missione, senza ulteriori dettagli sui processi ufficiali di ufficializzazione.
Durante il sorvolo della Luna, l’equipaggio della missione Artemis ha proposto di dedicare un cratere a Carroll Wiseman, la moglie del comandante Reid Wiseman scomparsa nel 2020. “Colto dall’emozione, non sono riuscito a parlare”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Carrol Crater”, l’equipaggio di Artemis II dedica una porzione della Luna alla moglie del comandante Reid WisemanÈ un viaggio scientifico, è stata raggiunta una nuova frontiera, ma la missione Artemis II.
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Un biscotto della fortuna gli aveva predetto la Luna: oggi Reid Wiseman guida Artemis IINel 2017 un biscotto della fortuna aveva predetto un viaggio in un luogo strano a Reid Wiseman. Oggi il comandante di Artemis II è in missione lunare. cinemaserietv.it
Artemis II, gli astronauti entrano nella sfera di influenza della Luna: l'annuncio della Nasa. Battuto il record dell'Apollo 13«Abbiamo appena ricevuto la conferma che la capsula Orion e la sua crew sono entrati ufficialmente nella sfera di influenza della Luna». Gli astronauti della missione Artemis ... leggo.it
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Lo ha proposto, a bordo della capsula Orion, il mission specialist Jeremy Hansen, mentre il comandante della missione lunare, Reid Wiseman, si asciugava le lacrime. La Nasa: «Per quanto lontano possiamo viaggiare, le persone che amiamo restano con noi x.com