Artemis II ora un cratere della Luna è per Carroll | l'omaggio alla moglie del comandante Reid Wiseman

Durante il sorvolo della Luna, i membri dell’equipaggio della missione Artemis hanno deciso di dedicare un cratere alla moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa nel 2020. La proposta è stata approvata e il cratere è stato chiamato Artemis II. La decisione si inserisce nelle attività di commemorazione durante la missione, senza ulteriori dettagli sui processi ufficiali di ufficializzazione.