Artemis II ora un cratere della Luna è per Carroll | l'omaggio alla moglie del comandante Reid Wiseman

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il sorvolo della Luna, i membri dell’equipaggio della missione Artemis hanno deciso di dedicare un cratere alla moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa nel 2020. La proposta è stata approvata e il cratere è stato chiamato Artemis II. La decisione si inserisce nelle attività di commemorazione durante la missione, senza ulteriori dettagli sui processi ufficiali di ufficializzazione.

Durante il sorvolo della Luna, l’equipaggio della missione Artemis ha proposto di dedicare un cratere a Carroll Wiseman, la moglie del comandante Reid Wiseman scomparsa nel 2020. “Colto dall’emozione, non sono riuscito a parlare”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Carrol Crater”, l’equipaggio di Artemis II dedica una porzione della Luna alla moglie del comandante Reid WisemanÈ un viaggio scientifico, è stata raggiunta una nuova frontiera, ma la missione Artemis II.

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reid wiseman artemis ii ora unUn biscotto della fortuna gli aveva predetto la Luna: oggi Reid Wiseman guida Artemis IINel 2017 un biscotto della fortuna aveva predetto un viaggio in un luogo strano a Reid Wiseman. Oggi il comandante di Artemis II è in missione lunare. cinemaserietv.it

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