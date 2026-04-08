L’equipaggio della missione Artemis II ha deciso di dedicare un cratere sulla Luna alla moglie del comandante, Carroll Taylor Wiseman, scomparsa di recente. La scelta è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive. La decisione coinvolge il nome di un cratere lunare, che ora rappresenta un ricordo per l’equipaggio e per le persone collegate alla missione.

L’equipaggio della missione Artemis II ha scelto di dedicare un cratere lunare a Carroll Taylor Wiseman, moglie scomparsa del comandante Reid Wiseman. Il gesto è avvenuto a oltre 400.000 chilometri dalla Terra durante il sorvolo del satellite. Mentre la capsula Orion stabiliva un nuovo primato di distanza dal nostro pianeta, superando il limite raggiunto nel 1970 dalla missione Apollo 13, il volo è diventato l’occasione per un tributo personale. L’iniziativa è partita da Jeremy Hansen, specialista della missione, che ha proposto di dare il nome di Carroll a un rilievo specifico della superficie lunare. Il punto scelto per l’omaggio non è casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: un cratere lunare brilla per l’amore di Reid Wiseman

“Carrol Crater”, l’equipaggio di Artemis II dedica una porzione della Luna alla moglie del comandante Reid WisemanÈ un viaggio scientifico, è stata raggiunta una nuova frontiera, ma la missione Artemis II.

Artemis II battezza un cratere lunare in onore della moglie del comandante: è morta di cancro nel 2020Della missione Artemis II si sta parlando in questi giorni per una serie infinita di traguardi storici raggiunti: per la prima volta negli ultimi...

Temi più discussi: Artemis II, l’equipaggio intitola il cratere più luminoso della Luna a Carroll, la moglie del comandante, morta di cancro; Un cratere della Luna è stato dedicato a Carroll Wiseman, moglie del comandante di Artemis II; Carroll Crater, la dedica dell'equipaggio di Artemis II; Le lacrime degli astronauti: un cratere della Luna si chiamerà come la moglie morta del comandante.

Artemis II: spunta la foto della superficie lunare scattata con un iPhone 17 Pro MaxArtemis II news: scattata una foto alla superficie lunare con iPhone 17 Pro Max. Scopri come la tecnologia Apple documenta la missione spaziale NASA. libero.it

Un cratere della Luna è stato dedicato a Carroll Wiseman, moglie del comandante di Artemis IILunedì sera, all’inizio del sorvolo della Luna, il primo in oltre cinquant’anni, l’equipaggio di Artemis II ha proposto di nominare due crateri lunari in ricordo della missione. Il primo è stato dedic ... ilpost.it

Lo ha proposto, a bordo della capsula Orion, il mission specialist Jeremy Hansen, mentre il comandante della missione lunare, Reid Wiseman, si asciugava le lacrime. La Nasa: «Per quanto lontano possiamo viaggiare, le persone che amiamo restano con noi x.com

Radio Delta 1. . Per la missione Artemis II, gli astronauti propongono di rinominare alcune zone lunari in onore della navicella Orion, Integrity, e di Carroll, la defunta moglie del comandante Reid Wiseman. Un gesto che unisce spazio e cuore. NASA - facebook.com facebook