Il 25 aprile si è svolta una manifestazione a Roma, dove si sono succeduti diversi interventi e slogan. Tra i partecipanti si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di manifestanti e membri di associazioni partigiane, con momenti di tensione e contestazioni. La giornata ha visto anche la presenza di rappresentanti di varie organizzazioni, alcune delle quali hanno espresso opinioni divergenti sulla ricorrenza e sul significato della commemorazione.

Roma, 29 aprile – Il solito circo Barnum del 25 aprile. Le solite facce, i soliti slogan, la solita stantia retorica di chi celebra una vittoria ottenuta con il sangue (e i bombardamenti) degli altri. Ma stavolta, nel solito copione già scritto della “liberazione”, qualcosa è andato storto. Un botto, un colpo, il panico tra le file dei professionisti dell’antifascismo in servizio permanente effettivo. Brigata Ebraica e Anpi ai ferri corti. Già le truppe cammellate bardate di fazzoletto rosso al collo, bandiere dai mille fluorescenti colori, vessilli più disparati, ma non un tricolore pregustavano il titolo a nove colonne: “ Assalto neofascista al cuore della democrazia “.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La Brigata Ebraica e il “fuoco amico” contro l’Anpi

Notizie correlate

Leggi anche: Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo

ProPal attaccano la Brigata Ebraica, comunisti contro radicali e due attivisti Anpi feritiDopo più di un'ora di contestazione dei movimenti proPal che hanno bloccato il corteo del 25 Aprile, la Brigata Ebraica scortata dalla polizia in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo; Ecco perché la Brigata Ebraica non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile a Roma; Brigata Ebraica prima in testa al corteo e poi espulsa. Tutti gli errori nella gestione della piazza; Cos'è la Brigata ebraica e il caso 25 Aprile. Davide Romano: Chi ha sparato non è dei nostri.

La condanna della Brigata ebraica di Milano: Non c'entra con noi, gesto orribileDavide Romano: Non so chi sia questa persona, a Roma non abbiamo una rappresentanza ufficiale. La violenza è un insulto alla memoria. Ringrazio le forze dell'ordine ... ilgiornale.it

Brigata Ebraica cacciata a Milano, Meghnagi: L’Anpi incita all’antisemitismo. Nahum e Palmeri: Dal 1938 agli ebrei non veniva impedito di manifestareIl 25 aprile 2026 per la prima volta la Brigata Ebraica è stata esclusa dal corteo di Milano. Si sono vissuti momenti di forte tensione nel centro del capoluogo meneghino e, dopo un chiarimento in Que ... ilriformista.it

Tensioni sulla Brigata Ebraica, Minetti (Anpi): "Provocatori e colpevoli". Le parole che risvegliano sbraiti da antisemiti razzisti Il 25 aprile non è mai stata una festa condivisa, ma il ricordo, giustamente partigiano, di come l’Italia si liberò dal gioco nazi-fascista. N - facebook.com facebook

Avrebbe ammesso di essere stato lui a sparare contro due manifestanti dell’ANPI, dichiarando anche di appartenere alla ‘Brigata Ebraica’ – l’organizzazione che ha tentato di infangare la manifestazione di Milano presentandosi in piazza con le effigi di Trump x.com