A Milano il corteo del 25 aprile si è svolto con una partecipazione stimata di circa 100 mila persone, secondo l’Anpi. Tuttavia, tra le diverse anime presenti, si è registrata una forte tensione tra rappresentanti della Brigata ebraica e l’Associazione Partigiani. La disputa riguarda alcuni aspetti della commemorazione e l’interpretazione storica, alimentando uno scontro che si è manifestato pubblicamente nel corso della giornata.

Il 25 Aprile a Milano si sfila lentamente, lo sanno tutti. Del resto la partecipazione è sempre enorme e anche ieri c’erano 100 mila persone secondo l’Anpi a festeggiare e attualizzare la Liberazione dal nazifascismo. Ma ieri è andato tutto molto più lento del solito, perché la contestazione allo spezzone della Brigata ebraica è stata più imponente degli altri anni, fatta più da gente comune che da gruppi organizzati e gestita piuttosto male dalla Questura. TUTTO È INIZIATO alle 14.25 quando i funzionari di piazza della Questura hanno fatto entrare da via Boschetti lo spezzone della Brigata ebraica. Il corteo però non era ancora partito, i gonfaloni dei Comuni, lo striscione del Comitato permanente antifascista e l’Anpi erano ancora indietro.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo

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