La bolletta energetica dell’Unione europea ha registrato un’impennata, con costi cresciuti di circa cinquecento milioni di euro ogni giorno. Nonostante l’uscita di uno dei principali paesi dall’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, che avrebbe dovuto favorire un aumento della produzione, la crisi nel settore dell’energia continua a peggiorare. La situazione si trascina da tempo, evidenziando le difficoltà di contenere i costi in un contesto di tensioni internazionali.

Roma, 30 aprile 2026 -Neanche l’uscita degli Emirati dall’Opec e la conseguente prospettiva di un aumento della produzione è riuscita a tamponare la crisi energetica. È stato sufficiente l’annuncio di Trump di un prolungamento del blocco dello Stretto di Hormuz, dove transita il 20% del greggio mondiale, per far schizzare il prezzo del barile a quota 120 dollari. A far suonare l’ennesimo allarme è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha tracciato un bilancio provvisorio dei primi 60 giorni di conflitto in Iran: la spesa per le importazioni di fossili è aumentata di 27 miliardi di euro, quasi 500 milioni al giorno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La bolletta dell’Ue schizza: "La guerra costa ogni giorno cinquecento milioni in più"

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