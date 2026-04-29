Secondo un articolo del Wall Street Journal, l’amministrazione statunitense avrebbe ordinato la proroga delle restrizioni sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo, la presidente della Commissione europea ha dichiarato che le spese legate alle operazioni militari in contesti di conflitto costano all’Unione circa 500 milioni di euro al giorno. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta alle implicazioni economiche e geopolitiche delle decisioni in corso.

Donald Trump ha incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani. A rivelarlo sono funzionari statunitensi citati dal Wall Street Journal. Nel cordo di recenti incontri, tra questi un colloquio lunedì nella Situation Room, Trump ha optato per continuare a comprimere l’economia e le esportazioni di petrolio iraniane bloccando le rotte marittime da e verso i suoi porti, valutando le altre opzioni – riprendere i bombardamenti o ritirarsi dal conflitto – più rischiose del mantenimento del blocco. Il suo proseguimento tuttavia – osserva il quotidiano – prolunga un conflitto che ha fatto aumentare i prezzi della benzina, danneggiato i sondaggi di Trump e ulteriormente oscurato le prospettive dei repubblicani nelle elezioni di medio termine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Wsj: “Trump ha ordinato la proroga del blocco di Hormuz”. Von der Leyen: “La guerra costa all’Ue 500 milioni al giorno”

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