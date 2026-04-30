La belvitudine di Belve si sta forse appannando?

Negli ultimi tempi, si osserva un crescente dibattito sulla trasmissione televisiva «Belve» e sulla figura della sua conduttrice. La serie ha ricevuto numerosi elogi e recensioni positive, rafforzate dall’apprezzamento di pubblico e critica. Tuttavia, alcuni segnali indicano una possibile perdita di entusiasmo, portando a domande sulla sua continuità e sulla percezione generale del programma. La discussione si concentra ora sui cambiamenti e sulle eventuali criticità che potrebbero interessare lo show.

Il coro di lodi e apprezzamenti per «Belve», ma soprattutto per la sua autrice e conduttrice ha certamente una sua ragion d’essere. Arrivato alla decima stagione, il format continua a macinare ascolti che rinvigoriscono Raidue sulla quale va in onda. La formula dell’intervista, con le domande cult, è ormai rodata, ma il programma è ben lontano dal potersi definire un prodotto della tv generalista, perché sono proprio le modalità con le quali la Fagnani si rapporta ai suoi ospiti che rappresentano un unicum di stile e che differenziano il programma da altri simili. Generalista, giusto per fare un esempio, è «Verissimo» con la Toffanin, la cui cifra empatica riduce tutto a una rivista per benpensanti, laddove la Fagnani ammanta di glamour anche il gossip osé che riesce a far confessare ai suoi ospiti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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La seconda stagione di Belve in esclusiva: Marisela Federici

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