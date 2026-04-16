Belve si sta sgonfiando? E Zeudi guadagna 300mila euro in un mese su Twitch | le anticipazioni di stasera a Non è la TV
Questa sera a Non è la TV si parlerà di alcuni eventi televisivi recenti. Si discuterà del calo di ascolti di Belve, del caso Zeudi su Twitch e dei risultati raggiunti da Stefano De Martino sui social media. Inoltre, verranno riportate le dichiarazioni di Francesco Paolantoni rilasciate a Fanpage. La trasmissione offrirà un approfondimento su queste vicende e sui numeri di visualizzazione dei protagonisti.
Belve cala e l'hype televisivo si sgonfia: stasera a Non è la TV si torna con il caso Zeudi su Twitch, i numeri di Stefano De Martino, le parole di Francesco Paolantoni a Fanpage.it e il futuro sul programma di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Fanpage.it
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