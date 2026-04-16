Belve si sta sgonfiando? E Zeudi guadagna 300mila euro in un mese su Twitch | le anticipazioni di stasera a Non è la TV

Questa sera a Non è la TV si parlerà di alcuni eventi televisivi recenti. Si discuterà del calo di ascolti di Belve, del caso Zeudi su Twitch e dei risultati raggiunti da Stefano De Martino sui social media. Inoltre, verranno riportate le dichiarazioni di Francesco Paolantoni rilasciate a Fanpage. La trasmissione offrirà un approfondimento su queste vicende e sui numeri di visualizzazione dei protagonisti.