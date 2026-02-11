Perché il numero di stranieri in Italia non sta aumentando o forse sì?

Negli ultimi anni, il numero di stranieri residenti in Italia si è mantenuto stabile. I dati Istat mostrano che, dopo una forte crescita all’inizio del nuovo secolo, la curva si è appiattita intorno al 2014. Da allora, le cifre non sono aumentate significativamente, lasciando aperto il dubbio se la presenza straniera nel nostro Paese abbia raggiunto un livello stabile o se ci siano ancora margini di crescita.

I dati ufficiali sui cittadini immigrati che risiedono nel nostro Paese sono preziosi, ma possono risultare fuorvianti. Per un motivo molto semplice Negli ultimi anni la presenza straniera in Italia è rimasta più o meno stabile. Dai due grafici in basso (dati Istat) è evidente che la curva subisce un'impennata nei primi anni del nuovo secolo, per poi iniziare a digradare grossomodo dal 2014. Un ultimo balzo arriva nel 2025, ma è ancora presto per capire se si tratta di una tendenza. Perché se i flussi migratori restano tutto sommato costanti, pur tra alti e bassi, la presenza di stranieri non cresce quasi più? Il motivo è banale.🔗 Leggi su Today.it

