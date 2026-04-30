La bellezza della vita attraverso l' arte | concorso per studenti in memoria di Ilaria Scianaro

MESAGNE - Sono aperte sino al 25 maggio le iscrizioni al concorso "La vita è bella", ideato e organizzato dall'associazione di promozione sociale Vivilaria, sorta in memoria di Ilaria Scianaro, grande appassionata di video e fotografia e amante di una vita vissuta con pienezza e meraviglia. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creativitàArezzo, 19 febbraio 2026 – Il Comune di Cortona promuove e sostiene “Cortona a Fumetti”, un progetto educativo e creativo che coinvolge i Licei...

Ferrara, studenti narrano l’infanzia negata dalla guerra: un concorso per coltivare memoria e promuovere la pace.Ferrara – Sessantasei studenti del liceo Copernico Carpeggiani di Ferrara hanno dato voce all’angoscia e alla speranza di generazioni segnate dalla...