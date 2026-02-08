Ferrara studenti narrano l’infanzia negata dalla guerra | un concorso per coltivare memoria e promuovere la pace

A Ferrara, 66 studenti del liceo Copernico Carpeggiani hanno scritto e disegnato per ricordare i bambini che la guerra ha portato via o ferito. Hanno partecipato a un concorso nazionale con l’obiettivo di far riflettere su quanto sia importante mantenere viva la memoria e favorire la pace. Le loro storie e immagini mostrano quanto la guerra lasci cicatrici profonde anche tra i più piccoli.

Un'eco di carta e penna: gli studenti ferraresi riflettono sui bambini vittime di guerra. Ferrara – Sessantasei studenti del liceo Copernico Carpeggiani di Ferrara hanno dato voce all'angoscia e alla speranza di generazioni segnate dalla guerra, partecipando al concorso scolastico nazionale "Infanzia negata: i bambini vittime della guerra, dal 1945 ai giorni nostri". L'iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è promossa dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) nell'ambito di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e rappresenta un momento di profonda riflessione sul costo umano dei conflitti, con uno sguardo particolare alle vittime più innocenti.

