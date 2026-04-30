La bellezza avanza sulle Vie del Sacro | tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio

Durante il weekend del Primo Maggio, numerosi eventi si svolgeranno tra città e provincia, con un'attenzione particolare alle proposte della Fondazione Bernareggi. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare chiese, musei e monasteri, scoprendo itinerari che uniscono storia e spiritualità. Le manifestazioni promettono di offrire un percorso tra arte sacra e luoghi di culto, aperti per l’occasione e pronti ad accogliere i visitatori.

LE PROPOSTE. Nel lungo weekend del Primo Maggio tanti itinerari tra città e provincia con la Fondazione Bernareggi: chiese, musei e monasteri tappe di un viaggio tra storia e spiritualità. Don Davide Rota Conti: la Chiesa si fa compagna di strada. Tra le pietre di Città Alta e i paesaggi aperti del territorio prendono forma itinerari che sono insieme viaggio fisico e attraversamento interiore. «Le Vie del Sacro», il progetto di Fondazione Bernareggi per la formazione di giovani mediatori culturali, non si limita a proporre visite guidate: costruisce un racconto diffuso, che si dispiega in una costellazione di luoghi — chiese, monasteri, palazzi storici, musei — trasformando il patrimonio artistico ecclesiastico in un racconto aperto a molteplici sguardi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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