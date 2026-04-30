la bce lascia i tassi al 2 per cento

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse al 2 per cento. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza variazioni rispetto alle precedenti riunioni. La decisione avviene in un momento di attenzione sulle politiche monetarie e sull’andamento dell’economia europea. La banca centrale ha precisato che la decisione si basa sui dati disponibili e sull’analisi delle condizioni economiche attuali.

Come da attese, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha mantenuto fermi i tassi di interesse: nel dettaglio, quelli sui depositi presso Francoforte resta al 2 per cento (raggiunto a giugno del 2025); quelli sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15 per cento; quelli sui prestiti marginali al 2,40 per cento. Aumentano i rischi per inflazione e crescita. L’istituto presieduto da Christine Lagarde sottolinea però che i rischi al rialzo per l’ inflazione e i rischi al ribasso per la crescita economica si sono intensificati. «Il conflitto in Medio Oriente ha causato un brusco incremento delle quotazioni energetiche, sospingendo al rialzo l’inflazione e gravando sul clima di fiducia», si legge in una nota.🔗 Leggi su Lettera43.it

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