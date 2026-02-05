Bce lascia tassi invariati al 2%
La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Il tasso sui depositi rimane al 2%, mentre quello sui rifinanziamenti principali si ferma al 2,15%. Anche il tasso sui prestiti marginali resta stabile al 2,40%. La decisione arriva in un momento di attese da parte dei mercati, che continuano a monitorare le mosse dell’istituto di Francoforte.
14.37 La Banca centrale europea lascia il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. I tassi si mantengono al livello di giugno 2025. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi "sull'obiettivo del 2% a medio termine". L'economia, si legge in un comunicato, continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Ma "le prospettive sono ancora incerte".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Bce Invariato
Bce lascia tassi invariati al 2%: "Urgente rafforzare l’area euro"
La Bce mantiene invariati i tassi al 2%, sottolineando l’urgenza di rafforzare l’area euro.
La Bce lascia i tassi invariati
La Banca Centrale Europea ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, rispettando le aspettative di mercato.
BCE ferma i tassi, inflazione USA sorprende: spazio a tagli nel 2026
Ultime notizie su Bce Invariato
Argomenti discussi: Preview BCE: tassi invariati nonostante la forza dell’euro; L’euro si rafforza, la BCE in allerta: la nostra previsione sui tassi; BCE, Lagarde non toccherà i tassi: euro osservato speciale; La BCE ridurrà i tassi di interesse a febbraio?.
Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termineRoma, 5 feb. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i ... iltempo.it
La Bce lascia i tassi al 2%. Per Francoforte l’economia dell’Eurozona mostra una buona capacità di tenutaSecondo la banca centrale l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine, mentre il pil resiste in un difficile contesto mondiale ... milanofinanza.it
Al Forum di Davos il governatore della Bce ha lasciato anzitempo la cena di gala, offesa dalle parole del segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, che aveva criticato duramente le scelte economiche e politiche adottate dall'Ue negli ultimi anni. facebook
Ecco cosa muove i mercati stamattina Fed ferma, attesa tagli La Fed lascia i tassi invariati, inflazione ancora elevata e lavoro stabile. Operatori puntano sul primo taglio a giugno attesa sui mercati. Wall Street chiude mista: S&P 500 -0,01%, Nasdaq +0,1 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.