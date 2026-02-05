Bce lascia tassi invariati al 2%

Da servizitelevideo.rai.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Il tasso sui depositi rimane al 2%, mentre quello sui rifinanziamenti principali si ferma al 2,15%. Anche il tasso sui prestiti marginali resta stabile al 2,40%. La decisione arriva in un momento di attese da parte dei mercati, che continuano a monitorare le mosse dell’istituto di Francoforte.

14.37 La Banca centrale europea lascia il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. I tassi si mantengono al livello di giugno 2025. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi "sull'obiettivo del 2% a medio termine". L'economia, si legge in un comunicato, continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Ma "le prospettive sono ancora incerte".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Bce Invariato

Bce lascia tassi invariati al 2%: "Urgente rafforzare l’area euro"

La Bce mantiene invariati i tassi al 2%, sottolineando l’urgenza di rafforzare l’area euro.

La Bce lascia i tassi invariati

La Banca Centrale Europea ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, rispettando le aspettative di mercato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

BCE ferma i tassi, inflazione USA sorprende: spazio a tagli nel 2026

Video BCE ferma i tassi, inflazione USA sorprende: spazio a tagli nel 2026

Ultime notizie su Bce Invariato

Argomenti discussi: Preview BCE: tassi invariati nonostante la forza dell’euro; L’euro si rafforza, la BCE in allerta: la nostra previsione sui tassi; BCE, Lagarde non toccherà i tassi: euro osservato speciale; La BCE ridurrà i tassi di interesse a febbraio?.

bce lascia tassi invariatiBce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termineRoma, 5 feb. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i ... iltempo.it

bce lascia tassi invariatiLa Bce lascia i tassi al 2%. Per Francoforte l’economia dell’Eurozona mostra una buona capacità di tenutaSecondo la banca centrale l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine, mentre il pil resiste in un difficile contesto mondiale ... milanofinanza.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.