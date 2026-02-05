Bce lascia i tassi fermi al 2%

La Banca centrale europea ha deciso di non modificare i tassi di interesse. Dopo la riunione di inizio anno, il Consiglio direttivo ha confermato il tasso principale al 2%, spiegando che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi vicino all’obiettivo del 2% nel medio termine. Nessuna sorpresa, la decisione rispecchia le aspettative degli analisti.

(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento motivando la decisione con la conferma di un'inflazione che "dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine". I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle .

Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine

La Bce ha deciso di non modificare i tassi di interesse.

Bce lascia tassi fermi e alza stime Pil

La Banca centrale europea conferma la stabilità dei tassi di interesse, mantenendo il tasso sui depositi al 2% e i tassi di rifinanziamento invariati rispettivamente al 2,15% e al 2,40%.

