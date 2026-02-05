Bce lascia i tassi fermi al 2%
La Banca centrale europea ha deciso di non modificare i tassi di interesse. Dopo la riunione di inizio anno, il Consiglio direttivo ha confermato il tasso principale al 2%, spiegando che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi vicino all’obiettivo del 2% nel medio termine. Nessuna sorpresa, la decisione rispecchia le aspettative degli analisti.
(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento motivando la decisione con la conferma di un'inflazione che "dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine". I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Bce Riunion
Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termine
La Bce ha deciso di non modificare i tassi di interesse.
Bce lascia tassi fermi e alza stime Pil
La Banca centrale europea conferma la stabilità dei tassi di interesse, mantenendo il tasso sui depositi al 2% e i tassi di rifinanziamento invariati rispettivamente al 2,15% e al 2,40%.
Ultime notizie su Bce Riunion
Argomenti discussi: L’euro si rafforza, la BCE in allerta: la nostra previsione sui tassi; BCE, Lagarde non toccherà i tassi: euro osservato speciale; Bce, ecco perché terrà i tassi fermi anche a febbraio; Bce pronta a confermare i tassi al 2%, ma l’euro torna al centro del gioco.
Bce: lascia costo denaro invariato, tasso sui depositi resta al 2% (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 05 feb - Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di mantenere invariato il costo del denaro. I ... ilsole24ore.com
Bce: lascia fermi i tassi su inflazione stabile al 2% a medio termineRoma, 5 feb. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i ... iltempo.it
Al Forum di Davos il governatore della Bce ha lasciato anzitempo la cena di gala, offesa dalle parole del segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, che aveva criticato duramente le scelte economiche e politiche adottate dall'Ue negli ultimi anni. facebook
Ecco cosa muove i mercati stamattina Fed ferma, attesa tagli La Fed lascia i tassi invariati, inflazione ancora elevata e lavoro stabile. Operatori puntano sul primo taglio a giugno attesa sui mercati. Wall Street chiude mista: S&P 500 -0,01%, Nasdaq +0,1 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.