Trump contro Jimmy Kimmel | Licenziatelo subito Nuovo scontro dopo una battuta su Melania

Altissima tensione tra il presidente e il volto televisivo, colpevole di avere fatto una battuta sulla First Lady, definita "vedova in attesa". Trump ha attaccato pesantemente Kimmel e sua moglie lo ha definito "codardo" sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Jimmy Kimmel attacca ferocemente Trump: Una drama queen tremante che ha paura della comicità; La parolaccia della settimana di Saverio Raimondo: Bestemmia; Contro il nuovo Decreto Sicurezza e a sostegno della Flotilla: presidio in piazza Capranica; Napoli, Roberto Vannacci inaugura una sede nel Centro Direzionale.

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Donald Trump vuole che Jimmy Kimmel sia licenziato per la battuta sulla first lady, andata in onda prima della sparatoria al gala dei giornalisti della Casa Bianca. Scoppia un'altra guerra contro il comico, che già lo scorso settembre era stato sospeso alcuni gi - facebook.com facebook

Sono stato due volte nella grande sala dei banchetti dell’Hilton di Washington. L’ultima nel 2009 per l’award del NIAF a Venditti. Presentava il Gala, Jimmy Kimmel. x.com