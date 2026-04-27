Jimmy Kimmel ha fatto una battuta su Melania Trump definendola “bella come una vedova in attesa”, suscitando immediatamente reazioni di sdegno da parte della Casa Bianca. La polemica si è accesa rapidamente, portando alcuni a chiedere che il conduttore venga licenziato. Il commento è stato pronunciato durante un episodio del suo programma trasmesso a settembre, e ha generato diverse reazioni sui social e tra gli esponenti politici.

Il video di un comico americano ha fatto infuriare Melania Trump. “Guardate Melania, così bella, Signora Trump, avete un bagliore come una vedova in attesa“, ha detto in uno sketch Jimmy Kimmel. Ma la moglie del presidente Usa, e il tycoon stesso non l’hanno presa affatto bene e sui social hanno tuonato: “Un codardo che andrebbe licenziato”. Jimmy Kimmel e il video su Melania Trump Melania Trump "bella come una vedova in attesa" La reazione di Melania Trump Chi è Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel e il video su Melania Trump Jimmy Kimmel aveva registrato il suo video due giorni prima dell’attentato a Washington alla presenza di Trump. Nello sketch si vede il comico tenere una sorta di “discorso ufficiale”, proprio in una parodia della tradizione cena dei corrispondenti esteri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato"

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Sono stato due volte nella grande sala dei banchetti dell’Hilton di Washington. L’ultima nel 2009 per l’award del NIAF a Venditti. Presentava il Gala, Jimmy Kimmel. x.com