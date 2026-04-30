In Lombardia, è stata avviata nuovamente la raccolta firme promossa dall’associazione Luca Coscioni per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare chiamata “Liberi Subito”. La proposta mira a stabilire procedure chiare e uniformi riguardo al suicidio medicalmente assistito. La campagna di raccolta firme si rivolge ai cittadini interessati a sostenere questa iniziativa legislativa.

Riparte la raccolta firme in Lombardia promossa dall’associazione Luca Coscioni per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito“ per "garantire procedure chiare e uniformi" sul suicidio medicalmente assistito. La mobilitazione, presentata ieri da Marco Cappato a Milano, ritorna dopo che il Consiglio regionale, nel 2024, aveva votato una pregiudiziale di costituzionalità per non discutere il pdl - per cui la Coscioni aveva raccolto oltre 8mila firme - con il centrodestra che aveva rimandato la discussione a livello nazionale. "Il Consiglio regionale lombardo - spiega Cappato - è stato smentito dalla Corte costituzionale che ha ribadito che è piena competenza delle Regioni regolamentare l’accesso al suicidio assistito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia sul fine vita. Riparte la raccolta firme per una legge regionale

Notizie correlate

Suicidio assistito, riparte la raccolta firme per una legge: "Il Consiglio regionale deve intervenire"La questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o...

Fine vita, Marco Cappato lancia la raccolta firme in Lombardia per la proposta di legge regionale "Liberi Subito"Milano, 29 aprile 2026 – Non solo la mobilitazione nelle piazze, ma anche un appello diretto alla politica nazionale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Torino, la battaglia sul fine vita riparte da piazza Castello; La battaglia sul fine vita. Riparte la raccolta firme per una legge regionale; Suicidio assistito, riparte la raccolta firme per una legge: Il Consiglio regionale deve intervenire; Stadio Flaminio-Lazio: riparte la battaglia della Fondazione Nervi contro il progetto.

La battaglia sul fine vita. Riparte la raccolta firme per una legge regionaleMarco Cappato: Vogliamo garantire procedure chiare sul suicidio assistito. Appoggio all’inizitiva anche da Forza Italia. Obiettivo: 5mila adesioni in 5 mesi. ilgiorno.it

Fine vita, da Torino riparte la battaglia. Cappato: Non possiamo lasciare le persone ad aspettareA fare da sfondo alla mobilitazione anche la vicenda di Alan, conosciuto come Alberto, quarantenne piemontese affetto da una patologia irreversibile. Dopo un lungo percorso durato mesi e il via ... torinoggi.it

Dopo la pausa forzata del 2025 si riparte: quattro serate di musica all’area feste di Bonate Sopra. - facebook.com facebook

Macomer: riparte il trenino verde carico di turisti, ma non arriva a Bosa x.com