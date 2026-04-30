La 4 la 5 e la 6 | la distribuzione nelle sale VAR di Lissone non era casuale l'inchiesta arbitri

Un’indagine sugli arbitri ha rivelato che la distribuzione delle sale VAR nelle sale di Lissone non sarebbe avvenuta per caso. Secondo alcune testimonianze raccolte, le posizioni delle sale relative alle partite della 4ª, 5ª e 6ª giornata erano strategicamente organizzate. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti, ma la questione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.