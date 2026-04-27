Un’inchiesta sui sistemi di comunicazione tra arbitri ha rivelato l’esistenza di un codice muto utilizzato nella sala Var. Secondo le denunce di un ex arbitro, questo sistema permetteva di trasmettere messaggi nascosti e influenzare le decisioni durante le partite. Le accuse indicano che le comunicazioni occulte avvenivano attraverso canali non ufficiali, con l’obiettivo di condizionare i voti e le classifiche delle valutazioni arbitrali.

di Luca Fioretti Inchiesta arbitri, le denunce di Daniele Minelli svelano il sistema delle comunicazioni occulte nella control room per influenzare voti e classifiche. Il mondo arbitrale è scosso dalle pesanti dichiarazioni rilasciate da Daniele Minelli in merito al presunto sistema delle bussate nella sala Var. L’ex fischietto, con un passato di 4 gare in Serie A e 147 in Serie B, ha svelato l’esistenza di un codice muto denominato Gioca Jouer. Attraverso segnali visivi come il pugno chiuso o la mano alzata, alcuni esponenti avrebbero condizionato l’operato dei varisti per decidere se richiamare o meno il direttore di gara al monitor.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri: esisteva un codice muto per comunicare in sala Var e influenzare le partite! La denuncia

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