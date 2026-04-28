Un arbitro che ha lasciato l'associazione nazionale ha rilasciato dichiarazioni riguardo a un episodio che ha coinvolto il sistema VAR e alcune figure di riferimento. Ha descritto un ambiente caratterizzato da tensione e paura, con un’alleanza tra i vertici e alcuni dirigenti. Ha inoltre parlato di arbitri considerati “scomodi” e di una graduatoria che avrebbe influenzato le decisioni e le dinamiche interne.

di Francesco Aliperta Caso Rocchi, Pasquale De Meo, arbitro uscito dall’AIA, ha parlato così ai microfoni di FanPage: ecco tutte le sue dichiarazioni. Le fondamenta dell’Associazione Italiana Arbitri continuano a tremare sotto il peso di nuove, pesantissime dichiarazioni. In un’intervista rilasciata a FanPage.it, Pasquale De Meo, assistente uscito dall’AIA nel 2024 e tra i primi a sollevare dubbi sulla trasparenza dei vertici, ha lanciato accuse frontali contro il sistema di potere che avrebbe governato le ultime stagioni. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SUGLI ERRORI CONFERMATI E QUELLI NON VISTI AL VAR – «Questo elemento è presente nell’ambito della struttura della valutazione dell’operato del VAR.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Rocchi, parla l’arbitro uscito dall’AIA: «Al VAR c’era un clima di terrore. L’asse era formato da Gravina e i suoi fedelissimi. Gli arbitri “scomodi” e la graduatoria»

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