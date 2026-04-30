L’85 Faenza porta i suoi assi ai campionati italiani

Lo scorso fine settimana, l’Atletica 85 Faenza ha partecipato a diverse competizioni in tutta Italia. In particolare, nel 47° Trofeo Liberazione di Modena, la squadra ha portato in campo venti atleti assoluti. Questi eventi fanno parte di un calendario che coinvolge diverse città e discipline, con atleti che si sono confrontati con avversari provenienti da varie regioni. L’attività si inserisce in un periodo di intensi allenamenti e preparazioni.

L’ Atletica 85 Faenza ha gareggiato in giro per l’Italia nello scorso fine settimana. Nel 47° Trofeo Liberazione di Modena, Atletica 85 ha schierato venti atleti assoluti. Nei 100 m femminili Carolina Alvisi sesta in 11’’88 e Sofia Bedeschi, settima in 11’’89, si qualificano ai campionati italiani. Alessandro Villa ottiene 42,74 m nel giavellotto e 14,02 m nel peso, che vale la qualificazione tricolore anche per Maia Minardi, secondo nel peso Allieve con 12,44 m. Al Trofeo Universitario di Urbino, Luca Ronconi firma il personale sui 1000 m con 2’45’’84; a Castel Bolognese, nella 50 km di Romagna, Sara Carducci debutta sulla distanza chiudendo 5ª.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’85 Faenza porta i suoi assi ai campionati italiani Notizie correlate Leggi anche: Atletica, indoor e cross 85 Faenza, buoni risultati ai campionati italiani Campionati italiani tutti al femminile per l'Atletica 85 FaenzaRisultati tutti al femminile per Atletica 85 Faenza BCC nel fine settimana appena trascorso, durante il quale si è vista un’importante presenza di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’85 Faenza porta i suoi assi ai campionati italiani. L’85° Faenza porta i suoi assi ai campionati italianiL’Atletica 85 Faenza ha gareggiato in giro per l’Italia nello scorso fine settimana. Nel 47° Trofeo Liberazione di Modena, ... msn.com L'Atletica 85 Faenza si avvia alla stagione outdoor: nel fine settimana conquistati podi e primati personaliA distinguersi sono stati tre atleti in gara nel 400 metri: Sofia Bedeschi al terzo posto con il primato personale, Luca Ronconi al quarto e Sofia Tarozzi che ha chiuso all'ottavo posto ... ravennatoday.it