Campionati italiani tutti al femminile per l' Atletica 85 Faenza

Durante il fine settimana, le atlete dell’Atletica 85 Faenza BCC hanno preso parte a due campionati italiani dedicati alle donne. A Ancona si sono misurate nel campionato indoor promesse, mentre nel cross, categoria master, gareggiavano in un’altra regione. Risultati positivi e tanta soddisfazione per la squadra faentina, che continua a far parlare di sé nel panorama atletico nazionale.

Risultati tutti al femminile per Atletica 85 Faenza BCC nel fine settimana appena trascorso, durante il quale si è vista un'importante presenza di atlete faentine a due diversi campionati italiani individuali: quello indoor, categoria promesse, ad Ancona e quello di cross, categoria master, a.

