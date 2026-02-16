Il Milan guarda all’ex Inter per l’estate | piace molto ad Allegri
Il Milan sta pensando di acquistare un ex giocatore dell’Inter in vista dell’estate, perché Allegri lo ritiene utile alla squadra. La vittoria contro il Pisa non ha portato i rossoneri più vicini all’Inter, dato che i nerazzurri hanno battuto la Juventus in casa, ma ha dato al Milan l’opportunità di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.
La vittoria sul Pisa non ha permesso al Milan di avvicinarsi all'Inter, complice il successo dei nerazzurri in casa contro la Juventus, ma ha dato ai rossoneri la possibilità di fare un altro passo importante verso la conquista dell'accesso in Champions League. Il Milan sulle tracce di un ex Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Il ritorno nella massima competizione continentale era l'obiettivo stagionale dei rossoneri ad inizio campionato e sarà fondamentale anche per fare mercato in estate. L'accesso alla Champions League permetterà al club di intervenire in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa e, nel mirino del Milan, sarebbe finito un calciatore ex Inter che piace molto a Massimiliano Allegri.
Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha commentato le prospettive della squadra di Allegri nel campionato di Serie A.
