Kolo Muani può fare ritorno a Torino con un super sconto | le cifre del possibile affare con il PSG
Randal Kolo Muani potrebbe tornare a giocare in Italia, questa volta con la maglia della Juventus, grazie a un accordo che prevede uno sconto consistente sul costo del cartellino. La trattativa riguarda un trasferimento dal Paris Saint-Germain e le cifre di questa operazione sono state al centro di alcune indiscrezioni di mercato. La società bianconera sta valutando i dettagli dell'affare e le condizioni per un possibile ritorno dell'attaccante.
di Angelo Ciarletta Randal Kolo Muani può fare ritorno in bianconero con un super sconto: vediamo insieme le cifre del possibile affare con il PSG. La Juve riapre il dossier relativo a Randal Kolo Muani. Come riportato da Il Corriere dello Sport, a distanza di un anno dal primo tentativo fallito, le strade del club bianconero e della punta francese potrebbero finalmente incrociarsi. Dodici mesi fa, le pretese economiche dei parigini, superiori ai 60 milioni di euro, avevano spinto il calciatore verso il prestito al Tottenham, ma oggi lo scenario è radicalmente mutato. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il centravanti ha già vestito la maglia della Juve lasciando un segno indelebile: cinque reti nelle prime tre partite, l’impatto migliore di sempre per uno straniero a Torino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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