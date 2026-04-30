Kolo Muani può fare ritorno a Torino con un super sconto | le cifre del possibile affare con il PSG

Randal Kolo Muani potrebbe tornare a giocare in Italia, questa volta con la maglia della Juventus, grazie a un accordo che prevede uno sconto consistente sul costo del cartellino. La trattativa riguarda un trasferimento dal Paris Saint-Germain e le cifre di questa operazione sono state al centro di alcune indiscrezioni di mercato. La società bianconera sta valutando i dettagli dell'affare e le condizioni per un possibile ritorno dell'attaccante.