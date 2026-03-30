Secondo le ultime notizie, il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus sarebbe compatibile con il budget della società. Il prezzo del cartellino del calciatore francese si colloca in una fascia che non supera le risorse disponibili. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul costo esatto né sui termini dell’eventuale accordo tra le parti. La trattativa rimane in fase di sviluppo e nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Kolo Muani alla Juve, il prezzo del cartellino è in linea con il budget della Vecchia Signora. Vediamo le news sul possibile ritorno a Torino del bomber. La Juve accelera con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il nome in cima alla lista dei desideri per l’attacco resta quello di Randal Kolo Muani. MERCATO JUVE LIVE Il valore del cartellino ha subito un netto ribasso, attestandosi oggi tra i 30 e i 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra che rientra perfettamente nel budget che la società bianconera ha stanziato per il reparto avanzato, stimato complessivamente tra i 35 e i 45 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, il prezzo del cartellino è in linea con il budget bianconero. Le ultimissime sul possibile ritorno a Torino del francese

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