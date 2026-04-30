Kokuho recensione | bellezza come sacrificio nel film-fiume di Lee Sang-il

Il film di Lee Sang-il, della durata di tre ore, racconta una vicenda che si svolge nell’arco di cinquant’anni. La narrazione si concentra sulla relazione tra i personaggi e sulla loro evoluzione nel tempo, offrendo uno sguardo approfondito sulla cultura e le tradizioni orientali. La pellicola, definita un vero e proprio “film-fiume”, presenta una narrazione intensa e coinvolgente, che invita lo spettatore a immergersi in un’esperienza visiva e emotiva completa.

Tre ore di durata e una storia lunga 50 anni: un'esperienza cinematografica totalizzante (non esente da rischi) capace di dimostrare quanto la poetica orientale sia uno specchio sul mondo. Parlando di Kokuho non si può non partire dall'impatto mediatico. Il film di Lee Sang-il - un grande film, va detto subito - è il più alto incasso registrato in Giappone per un titolo live-action. Opera che, per brevità, si potrebbe definire folgorante: sia nella struttura che nella concezione e, non ultimo, nel risultato finale. Con un grande merito: l'autore giapponese-coreano (zainichi, il termine esatto), mettendosi di sbieco rispetto alle logiche produttive, ha composto, pezzo per pezzo, un film di tre ore, portando avanti con coraggio e abnegazione un'idea di cinema nettamente contraria a quella a cui siamo abituati.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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