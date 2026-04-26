Kokuho intervista a Lee Sang-il | Bisogna credere nel cinema sfidando i compromessi

Da movieplayer.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista, il regista coreano-giapponese ha parlato della sua carriera e delle sfide del cinema contemporaneo. Ha affermato che, sebbene il cinema richieda fiducia e determinazione, il mercato dello streaming ha abbattuto le barriere tra i vari continenti, creando nuove opportunità. Ha anche commentato la relazione tra Hollywood e altre produzioni, sottolineando il ruolo crescente delle piattaforme digitali nel panorama cinematografico mondiale.

"Hollywood? Non direi di no. Lo streaming ha azzerato le barriere tra Occidente e Oriente". Il nostro incontro con il regista coreano-giapponese, autore di un film da record. Prima di Lee Sang-il, e andando a memoria, ci sono stati solo Daniel Schmid con Il volto dipinto e Takayama Yukiko con The Maid of Dojojie Temple. Del resto, portare in scena il mondo del teatro kabuki è una sfida alquanto ardua. "Un tema, questo, che non viene poi tanto raccontato", spiega il regista che, con l'ottimo Kokuho è riuscito ad imporsi con un record d'incasso, primato assoluto in Giappone (128 milioni di dollari). Non solo, il film ha ricevuto anche l'endorsement di Tom Cruise, facendolo diventare un vero e proprio caso mondiale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Kokuho, intervista a Lee Sang-il: "Bisogna credere nel cinema, sfidando i compromessi"

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