Kokuho intervista a Lee Sang-il | Bisogna credere nel cinema sfidando i compromessi

In un’intervista, il regista coreano-giapponese ha parlato della sua carriera e delle sfide del cinema contemporaneo. Ha affermato che, sebbene il cinema richieda fiducia e determinazione, il mercato dello streaming ha abbattuto le barriere tra i vari continenti, creando nuove opportunità. Ha anche commentato la relazione tra Hollywood e altre produzioni, sottolineando il ruolo crescente delle piattaforme digitali nel panorama cinematografico mondiale.

"Hollywood? Non direi di no. Lo streaming ha azzerato le barriere tra Occidente e Oriente". Il nostro incontro con il regista coreano-giapponese, autore di un film da record. Prima di Lee Sang-il, e andando a memoria, ci sono stati solo Daniel Schmid con Il volto dipinto e Takayama Yukiko con The Maid of Dojojie Temple. Del resto, portare in scena il mondo del teatro kabuki è una sfida alquanto ardua. "Un tema, questo, che non viene poi tanto raccontato", spiega il regista che, con l'ottimo Kokuho è riuscito ad imporsi con un record d'incasso, primato assoluto in Giappone (128 milioni di dollari). Non solo, il film ha ricevuto anche l'endorsement di Tom Cruise, facendolo diventare un vero e proprio caso mondiale.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kokuho, intervista a Lee Sang-il: "Bisogna credere nel cinema, sfidando i compromessi" Notizie correlate Kokuho – Il maestro di kabuki: ecco il teaser trailer italiano del nuovo film di Lee Sang-ilTucker Film rilascia il teaser trailer italiano di Kokuho – Il maestro di kabuki, il nuovo lungometraggio di Lee Sang-il (Hula Girls), tratto dal... KOKUHO – Il maestro di kabuki: il capolavoro di Lee Sang-il arriva in ItaliaArriva in Italia la nuova e sontuosa opera di Lee Sang-il: prima al Far East Film Festival 28 e poi nei cinema, dal 30 aprile, con la Tucker Film!... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: KOKUHO IN ANTEPRIMA AL FEFF 28!; Kokuho in anteprima a Udine al Feff; Kokuho – Il maestro di kabuki; Far East Film Festival 2026, la recensione di Kokuho: perdere gli amori per custodire la tradizione. Kokuho, intervista a Lee Sang-il: Bisogna credere nel cinema, sfidando i compromessiHollywood? Non direi di no. Lo streaming ha azzerato le barriere tra Occidente e Oriente. L'intervista al regista Lee Sang-il, autore del film da record Kokuho - Il Maestro di Kabuki. movieplayer.it Kokuho – Il maestro di kabuki sarà presentato al Far East Film Festival 28In Kokuho – Il maestro di kabuki Lee Sang-il narra una storia dove convivono l’arte, l’ambizione, l’amicizia e l’amore. Il film arriverà in Italia il 30 aprile dopo la presentazione al FEFF di Udine. fantasymagazine.it L'epopea record d'incassi nelle nostre sale dal 30 aprile. Al Far East Film Festival di Udine il regista Lee Sang-il: “Tre ore di film sono un rischio necessario contro la distrazione del pubblico” Leggi l'articolo #Kokuho - facebook.com facebook