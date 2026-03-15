Dopo 20 anni un italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 è Kimi Antonelli

Dopo vent’anni, un pilota italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1. Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria sul circuito, interrompendo un digiuno durato due decenni. La sua prestazione ha portato l’Italia nuovamente sul podio più alto, segnando un momento importante per il motorsport italiano. La gara si è conclusa con Antonelli in testa, davanti a tutti gli altri concorrenti.

Kimi Antonelli ha interrotto un maledetto incantesimo. Ci sono voluti vent’anni, due decenni di speranze, prima che un italiano tornasse a guardare il mondo dal gradino più alto del podio della Formula 1. L’ultima volta era stata nel 2005, quando Giancarlo Fisichella, al volante della Renault, trionfò nel Gran Premio d'Australia a Melbourne. Era un’altra epoca, un automobilismo in cui i campioni di oggi erano poco più che bambini o dovevano ancora nascere. Andrea Kimi Antonelli, nato il 25 agosto 2006, tagliando per primo il traguardo a Shanghai, ha spezzato un digiuno che pareva infinito. Eppure, nell’agosto del 2024, l’orizzonte del diciottenne bolognese trovò all’esordio un muro: le barriere nella Parabolica di Monza in un venerdì di fine estate, dopo una decina di giri durante la sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dopo 20 anni un italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1, è Kimi Antonelli Articoli correlati Leggi anche: Strepitoso Kimi Antonelli: un italiano torna a vincere in F1 dopo 20 anni Chi è Kimi Antonelli, vincitore del GP di F1 in Cina e primo pilota italiano di Formula 1 a vincere da 20 anniDopo vent’anni, un pilota italiano torna a trionfare in un Gran Premio di Formula 1. Kimi Antonelli trionfa in Cina, un italiano torna a vincere dopo 20 anni in Formula 1. Una raccolta di contenuti su Gran Premio di Temi più discussi: Formula 1 2026 - GP Cina; Gp in Cina, storico Antonelli. Un italiano in pole dopo 17 anni, il più giovane di sempre; Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo Hamilton; F1, GP Cina 2026. L’Italia sogna con Antonelli, prima vittoria dopo 20 anni? Lotta a 4 con le Ferrari e Russell. Formula 1, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Cina e riporta l'Italia sul podio dopo 20 anniKimi conquista il primo posto sul circuito di Shanghai e precede il compagno di squadra in Mercedes Russel. Chiude terzo Lewis Hamilton dopo uno spettacolare duello con Charles Leclerc. rtl.it Formula 1, Fontana celebra la vittoria di Andrea Kimi Antonelli: Dopo 20 anni vittoria italianoFontana ha infine guardato ai prossimi appuntamenti del calendario, sottolineando l’attesa per il Gran Premio di Monza, uno degli eventi più attesi dagli appassionati italiani di motorsport (foto dall ... laprovinciadivarese.it @kimi.antonelli è il primo italiano a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo 20 anni. Durante la premiazione, indossava un IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Oceana con una cassa in ceramica blu. Al secondo posto il suo compagno di squadra facebook Lo speaker del Gran Premio di Cina annuncia KIMI RAIKKONEN come vincitore x.com